Возле посольства РФ в Киеве произошел взрыв. Полиция назвала причину

Возле посольства РФ в Киеве 13 апреля произошел взрыв.

Как заявили в отделе коммуникации полиции Киева, причиной взрыва стал разрыв высоковольтного кабеля.

"Правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе возле посольства РФ произошел взрыв. Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - говорится в сообщении.

"В результате инцидента никто не пострадал, лишь повреждена мостовая. Информация об обесточивании терминала и путепровода проверяется, привлечены все профильные службы", - добавили в полиции.