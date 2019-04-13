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На заводі у Лисичанську стався вибух, є загибла

Субота, 13 квітня 2019, 12:48

У Лисичанську (Луганська обл.) внаслідок вибуху на Желатиновому заводі одна особа загинула.

Про це 13 квітня повідомили в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у цеху виробництва кісного клею на ТВД "Лисичанський Желатиновий завод" з руйнуванням фасадної частини стався вибух технологічного обладнання.  

"Під час розборів завалу знайдено загиблу жінку - працівника підприємства", - повідомили у відомстві. 

 
 
Фото - ГУ ДСНС україни у луганській обл. 

У прокуратурі Луганської обл. повідомили, що подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Українська правда

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Теми: Луганська областьДСНСжертвивибух
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