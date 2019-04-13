На заводі у Лисичанську стався вибух, є загибла

У Лисичанську (Луганська обл.) внаслідок вибуху на Желатиновому заводі одна особа загинула.

Про це 13 квітня повідомили в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у цеху виробництва кісного клею на ТВД "Лисичанський Желатиновий завод" з руйнуванням фасадної частини стався вибух технологічного обладнання.

"Під час розборів завалу знайдено загиблу жінку - працівника підприємства", - повідомили у відомстві.