На заводі у Лисичанську стався вибух, є загибла
У Лисичанську (Луганська обл.) внаслідок вибуху на Желатиновому заводі одна особа загинула.
Про це 13 квітня повідомили в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, у цеху виробництва кісного клею на ТВД "Лисичанський Желатиновий завод" з руйнуванням фасадної частини стався вибух технологічного обладнання.
"Під час розборів завалу знайдено загиблу жінку - працівника підприємства", - повідомили у відомстві.
У прокуратурі Луганської обл. повідомили, що подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).
Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.