На заводі у Лисичанську стався вибух, є загибла

913 переглядів
Субота, 13 квітня 2019, 12:48

У Лисичанську (Луганська обл.) внаслідок вибуху на Желатиновому заводі одна особа загинула.

Про це 13 квітня повідомили в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у цеху виробництва кісного клею на ТВД "Лисичанський Желатиновий завод" з руйнуванням фасадної частини стався вибух технологічного обладнання.  

"Під час розборів завалу знайдено загиблу жінку - працівника підприємства", - повідомили у відомстві. 

 
 
Фото - ГУ ДСНС україни у луганській обл. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Луганська область ДСНС жертви вибух


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Луганщині повертають українське телебачення та радіо 10 квітня 2019, 17:41
Депутата, який не задекларував квартиру, покарали мізерним штрафом 10 квітня 2019, 09:49
В Луганській області зникло українське телебачення і радіо 8 квітня 2019, 17:41
Усі новини
Головні новини
Вибори: Штаби обох кандидатів закликали "не розхитувати ситуацію"
Росія готується продовжити арешт 24 полоненим українським морякам
Бокс: Василь Ломаченко нокаутом переміг британця Ентоні Кролла
Адміністрація "Олімпійського" готова до проведення дебатів 19 квітня
Усі новини
гастро-новини

7 безалкогольних напоїв, які не соромно випити дорослій людині

здоров'я

8 вітамінів та мінералів, які необхідні для здорових та сильних нігтів

здоров'я

Непереносимість лактози: причини і як з цим жити?