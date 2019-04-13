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На заводе в Лисичанске произошел взрыв, есть погибшая

Суббота, 13 апреля 2019, 12:48

В Лисичанске (Луганская обл.) в результате взрыва на желатиновом заводе один человек погиб.

Об этом 13 апреля сообщили в облуправлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в цехе производства клея на ТВД "Лисичанский Желатиновый завод" с разрушением фасадной части произошел взрыв технологического оборудования.

"Во время разборов завалов найдена погибшая женщина - работник предприятия", - сообщили в ведомстве.

 
 
Фото - ГУ ГСЧС украины в Луганской обл.

В прокуратуре Луганской обл. сообщили, что событие квалифицировано по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).

Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьГСЧСжертвывзрыв
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