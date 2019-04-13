На заводе в Лисичанске произошел взрыв, есть погибшая
В Лисичанске (Луганская обл.) в результате взрыва на желатиновом заводе один человек погиб.
Об этом 13 апреля сообщили в облуправлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, в цехе производства клея на ТВД "Лисичанский Желатиновый завод" с разрушением фасадной части произошел взрыв технологического оборудования.
"Во время разборов завалов найдена погибшая женщина - работник предприятия", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре Луганской обл. сообщили, что событие квалифицировано по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).
Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.