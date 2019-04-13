На Одещині серед прикордонників розповсюджували наркотики, є загиблий

На Одещині викрили схему розповсюдження наркотиків серед прикордонників, внаслідок вживання яких помер військовослужбовець.

Про це повідомляє в суботу прес-служба Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, спільно з Управлінням внутрішньої та власної безпеки "Південь" Державної прикордонної служби та Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили мережу наркоторговців, що збували наркотичні речовини через посередників. Останні розповсюджували наркотики серед військовослужбовців-прикордонників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в поле зору правоохоронців ці особи потрапили ще в грудні 2018 року. Тоді слідчі теруправління ДБР у Миколаєві затримали солдата, у якого вилучили наркотичні та психотропні речовини.

Згодом у Білгород-Дністровському Прикордонному загоні внаслідок вживання наркотичних речовин помер прикордонник.

"Слідство встановило, що наркотичні речовини військовослужбовці закуповували у членів злочинної організації, яка займалась розповсюдження особливо небезпечних важких наркотичних речовин на території Одеської області. В ході масштабної спецоперації було проведено низку затримань осіб, причетних до розповсюдження наркотичних речовин", - повідомили в ДБР.

Також слідчі встановили, що протягом кількох місяців у вказаної злочинної групи купувала наркотичні речовини жінка-військовослужбовець Подільського прикордонного загону, яка діяла у змові з ще двома особами.

"В подальшому, під час чергування, вона безперешкодно проносила вказані речовини на територію прикордонного загону та продавала їх колегам-військовослужбовцям. Жінка замовляла наркотичні речовини через соціальну мережу "Інстаграм" та отримувала їх у поштовому відділені, для конспірації вказуючи номер телефону та дані іншої людини", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що одразу після отримання чергового такого замовлення жінку-військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. У неї вилучили пакет з пігулками рожевого кольору та пакет з жовтою поршкоподібною речовиною. Усі ці речовини направлені на експертизу.

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, готують затриманій повідомлення про підозру у незаконному збуті наркотичних речовин, вчиненому групою осіб (ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років.