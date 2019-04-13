В Одесской области среди пограничников распространяли наркотики, есть погибший

В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников, в результате употребления которых умер военнослужащий.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Николаеве, совместно с Управлением внутренней и собственной безопасности "Юг" Государственной пограничной службы и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции разоблачили сеть наркоторговцев, которые сбывали наркотические вещества через посредников. Последние распространяли наркотики среди военнослужащих-пограничников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поле зрения правоохранителей эти лица попали еще в декабре 2018 года. Тогда следователи теруправления ГБР в Николаеве задержали солдата, у которого изъяли наркотические и психотропные вещества.

Впоследствии в Белгород-Днестровском Пограничном отряде в результате употребления наркотических веществ умер пограничник.

"Следствие установило, что наркотические вещества военнослужащие закупали у членов преступной организации, которая занималась распространения особо опасных тяжелых наркотических веществ на территории Одесской области. В ходе масштабной спецоперации был проведен ряд задержаний лиц, причастных к распространению наркотических веществ", - сообщили в ГБР.

Также следователи установили, что в течение нескольких месяцев у указанной преступной группы покупала наркотики женщина-военнослужащий Подольского пограничного отряда, которая действовала в сговоре с еще двумя лицами.

"В дальнейшем, во время дежурства, она беспрепятственно проносила указанные вещества на территорию пограничного отряда и продавала их коллегам-военнослужащим. Женщина заказывала наркотические вещества через социальную сеть "Инстаграм" и получала их в почтовом отделении, для конспирации указывая номер телефона и данные другого человека", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что сразу после получения очередного такого заказа женщину-военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. У нее изъяли пакет с таблетками розового цвета и пакет с желтым порошкоподобным веществом. Все эти вещества направлены на экспертизу.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Николаеве, готовят задержанной сообщение о подозрении в незаконном сбыте наркотических веществ, совершенном группой лиц (ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.