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51 українця покарали в Угорщині: фальшували документи при отриманні громадянства

Субота, 13 квітня 2019, 15:04

В угорськму місті Ньїредьгаза районний суд ухвалив вироки щодо 51 громадянина України, яких обвинувачено у фальшуванні документів при отриманні угорського громадянства. 

Як повідомляє видання Mukachevo.net з посиланням на прес-секретаря суду Далма Решана, судове рішення було ухвалено 11 квітня.

"12 обвинувачених засуджено до умовних вироків – від 2 до 10 років ув'язнення. На 39 українців, які намагалися шахрайським способом отримати громадянство Угорщини, накладено штрафи розміром 50 тис. форинтів (приблизно 5 тис. грн. - ред.)", - повідомив Решан.

Найбільший строк отримали двоє обвинувачених, які мають подвійне громадянство Угорщини та України.

"Вони визнали, що вдавалися до шахрайства та фальсифікації у допомозі українцям здобути громадянство Угорщини за грошову винагороду. Обвинувачені шукали громадян України, які не володіють угорською мовою, а пізніше й тих, які добре володіють. Далі виготовлялися українські паспорти, де одні фотографії замінялися на інші. Таким чином вдавалося подавати фальшиві документи іншими особами і проходити тест на знання угорської мови у районних відділеннях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шахрайську схему було організовано з 2014 року. 

Угорське громадянство за спрощеною процедурою можна отримати з 2011 року. 

Станом на початок 2019 року Генпрокуратура Угорщини порушила щонайменше 370 справ проти українців за фальшування документів на отримання угорського громадянства, зазначає ЗМІ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщинагромадянствосуд
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