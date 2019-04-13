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51 украинца наказали в Венгрии: подделывали документы при получении гражданства

Суббота, 13 апреля 2019, 15:04

В венгерском городе Ньиредьхаза районный суд вынес приговоры в отношении 51 гражданина Украины, которых обвиняют в подделке документов при получении венгерского гражданства.

Как сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на пресс-секретаря суда Далма Решана, судебное решение было принято 11 апреля.

"12 обвиняемых приговорены к условным приговоров - от 2 до 10 лет заключения. На 39 украинцев, которые пытались мошенническим способом получить гражданство Венгрии, наложены штрафы в размере 50 тыс. форинтов (около 5 тыс. грн. - ред.)", - сообщил Решан. 

Самый большой срок получили двое обвиняемых, имеющих двойное гражданство Венгрии и Украины.

"Они признали, что прибегали к мошенничеству и фальсификации в помощи украинцам получить гражданство Венгрии за денежное вознаграждение. Обвиняемые искали граждан Украины, которые не владеют венгерским языком, а позже и тех, которые хорошо владеют. Далее изготавливались украинские паспорта, где одни фотографии заменялись на другие. Таким образом удавалось подавать фальшивые документы другими лицами и проходить тест на знание венгерского языка в районных отделениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенническая схема была организована с 2014 года.

Венгерское гражданство по упрощенной процедуре можно получить с 2011 года.

По состоянию на начало 2019 г. Генпрокуратура Венгрии возбудила по меньшей мере 370 дел против украинцев за подделку документов на получение венгерского гражданства, отмечает СМИ.

Темы: Венгриягражданствосуд
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