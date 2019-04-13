ЄС за останні роки зняв санкції з дев'яти соратників Януковича - ЗМІ
Євросоюз протягом останніх років виключив дев'ять осіб з оточення екс-президента України Віктора Януковича зі списку санкцій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.
Санкції вирішили скасувати через недостатні докази проти них, йдеться у матеріалі з посиланням на внутрішні документи Європейської служби зовнішніх зв'язків.
Примітка: У початковому тексті новини помилково йшлося, що ЄС вирішив зняти санкції зі ще 9 соратників Януковича. Ніяких рішень цими днями про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не ухвалював і не готується ухвалювати, запевнив у своєму Twitter посол України в ЄС Микола Точицький.
Нагадаємо,
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4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року.
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У ЄС тоді вирішили виключити із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. У ГПУ запевняли, що роблять все можливе, аби довести розслідування щодо Клюєва до кінця.
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Санкції проти Януковича і його оточення було запроваджені у березні 2014 року.
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В цілому у списку санкцій ЄС перебуває 170 осіб і 44 організації.
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