ЄС за останні роки зняв санкції з дев'яти соратників Януковича - ЗМІ

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Субота, 13 квітня 2019, 15:18

Євросоюз протягом останніх років виключив дев'ять осіб з оточення екс-президента України Віктора Януковича зі списку санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

Санкції вирішили скасувати через недостатні докази проти них, йдеться у матеріалі з посиланням на внутрішні документи Європейської служби зовнішніх зв'язків. 

Примітка: У початковому тексті новини помилково йшлося, що ЄС вирішив зняти санкції зі ще 9 соратників Януковича. Ніяких рішень цими днями про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не ухвалював і не готується ухвалювати, запевнив у своєму Twitter посол України в ЄС Микола Точицький.

Нагадаємо,

  • 4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року.

  • У ЄС тоді вирішили виключити із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. У ГПУ запевняли, що роблять все можливе, аби довести розслідування щодо Клюєва до кінця.

  • Санкції проти Януковича і його оточення було запроваджені у березні 2014 року.

  • В цілому у списку санкцій ЄС перебуває 170 осіб і 44 організації.

    Європейська правда

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Теми: Янукович санкції Литва


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