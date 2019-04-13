ЄС за останні роки зняв санкції з дев'яти соратників Януковича - ЗМІ

Євросоюз протягом останніх років виключив дев'ять осіб з оточення екс-президента України Віктора Януковича зі списку санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

Санкції вирішили скасувати через недостатні докази проти них, йдеться у матеріалі з посиланням на внутрішні документи Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Примітка: У початковому тексті новини помилково йшлося, що ЄС вирішив зняти санкції зі ще 9 соратників Януковича. Ніяких рішень цими днями про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не ухвалював і не готується ухвалювати, запевнив у своєму Twitter посол України в ЄС Микола Точицький.

Нагадаємо,