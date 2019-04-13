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ЕС за последние годы снял санкции с девяти соратников Януковича - СМИ

Суббота, 13 апреля 2019, 15:18

Евросоюз за последние годы исключил девять человек из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича из списка санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt am Sonntag.

Санкции решили отменить из-за недостаточных доказательств против них, говорится в материале со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей.

Примечание: В исходном тексте новости ошибочно говорилось, что ЕС решил снять санкции с еще 9 соратников Януковича. Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать, заверил в своем Twitter посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

Напомним,

  • 4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года.

  • В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. В ГПУ тогда уверяли, что делают все возможное, чтобы довести расследование по Клюеву до конца.

  • Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года.

  • В целом в список санкций ЕС внесены 170 человек и 44 организации.

Европейская правда

Темы: ЯнуковичсанкцииЛитва
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