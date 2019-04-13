ЕС за последние годы снял санкции с девяти соратников Януковича - СМИ

Евросоюз за последние годы исключил девять человек из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича из списка санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt am Sonntag.

Санкции решили отменить из-за недостаточных доказательств против них, говорится в материале со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей.

Примечание: В исходном тексте новости ошибочно говорилось, что ЕС решил снять санкции с еще 9 соратников Януковича. Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать, заверил в своем Twitter посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

Напомним,

4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года.

В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева. В ГПУ тогда уверяли, что делают все возможное, чтобы довести расследование по Клюеву до конца.

Санкции против Януковича и его окружения были введены в марте 2014 года.

В целом в список санкций ЕС внесены 170 человек и 44 организации.

Европейская правда