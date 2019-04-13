Прем'єр-Ліга. Гол Циганкова приніс перемогу "Динамо" над "Маріуполем"

Київське "Динамо" у матчі 24 туру Прем'єр-Ліги з мінімальним рахунком здолало на виїзді ФК "Маріуполь".

Єдиний гол в матчі на 74-й хвилині після подачі Віталія Миколенка забив Віктор Циганков, замкнувши передачу на штанзі.

У стартові хвилини матчу більш небезпечними в атаці були господарі поля, і варто відзначити два удари Андрія Борячука. У "Динамо" найбільш реальний момент відкрити рахунок був у Миколенка, який після перепасовки із Сідклеєм пробив з метрів 14-ти, але класно зіграв Рустам Худжамов, а повторний удар від Віталія прийшовся трохи вище воріт.

У другому таймі команди видали масу моментів, але забивало в цій грі лише "Динамо". У "Маріуполя" знову два моменти було в Борячука. Після його удару на 56-й хвилині м`яч пролетів поруч зі штангою. На 66-й хвилині Борячук вийшов сам на сам з воротарем "Динамо", але не зумів переграти Бойка.

Після удару Циганкова на 55-й хвилині "Маріуполь" знову рятує Худжамов.

На 83-й хвилині після удару Сергія Яворського м`яч пролетів вище воріт. На 90-й хвилині "Динамо" мало робити рахунок 2:0, коли після помилки Худжамова Євгеній Ісаєнко не зумів влучити по м`ячу з кількох метрів.