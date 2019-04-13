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Премьер-лига. Гол Цыганков принес победу "Динамо" над "Мариуполем"

Суббота, 13 апреля 2019, 15:57

Киевское "Динамо" в матче 24 тура Премьер-Лиги с минимальным счетом одолела на выезде ФК "Мариуполь".

Единственный гол в матче на 74-й минуте после подачи Виталия Миколенко забил Виктор Цыганков, замкнув передачу на штанге.

В стартовые минуты матча более опасными в атаке были хозяева поля, и стоит отметить два удара Андрея Борячука. У "Динамо" наиболее реальный момент открыть счет был у Миколенко, который после перепасовки с Сидклеем пробил метров с 14-ти, но классно сыграл Рустам Худжамов, а повторный удар от Виталия пришелся чуть выше ворот.

Во втором тайме команды выдали массу моментов, но захватывало в этой игре только "Динамо". У "Мариуполя" снова два момента было у Борячука. После его удара на 56-й минуте мяч пролетел рядом со штангой. На 66-й минуте Борячук вышел один на один с вратарем "Динамо", но не сумел переиграть Бойко.

После удара Цыганкова на 55-й минуте "Мариуполь" снова спасает Худжамов.

На 83-й минуте после удара Сергея Яворского мяч пролетел выше ворот. На 90-й минуте "Динамо" должно было делать счет 2:0, когда после ошибки Худжамова Евгений Исаенко не сумел попасть по мячу с нескольких метров.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: спортфутбол
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