Погода: У найближчі дні обіцяють сильні заморозки

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Субота, 13 квітня 2019, 16:28

Укргідрометцентр оголосив метеорологічне попередження на найближчі дві доби: у західних областях  очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 градусів. 

Про це йдеться у повідомленні синоптиків.

"Вночі 14-15 квітня в західних та Житомирській областях - заморозки на поверхні ґрунту до -5 градусів, І рівень небезпечності. У Рівненській, Волинській, а 15 квітня - також у Житомирській областях у повітрі сильні заморозки 0...-3° (ІІ рівень небезпечності)", - зазначають в Укргідрометцентрі.  

За даними синоптиків, 14 квітня в Україні дощитиме у частині центральних, південних  та у східних областях, на решті території - мінлива хмарність.

15 квітня дощі, окрім сходу та півдня, також очікуються у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях. 

 
 

Українська правда

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Теми: погода


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