Погода: У найближчі дні обіцяють сильні заморозки

Укргідрометцентр оголосив метеорологічне попередження на найближчі дві доби: у західних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 градусів.

Про це йдеться у повідомленні синоптиків.

"Вночі 14-15 квітня в західних та Житомирській областях - заморозки на поверхні ґрунту до -5 градусів, І рівень небезпечності. У Рівненській, Волинській, а 15 квітня - також у Житомирській областях у повітрі сильні заморозки 0...-3° (ІІ рівень небезпечності)", - зазначають в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 14 квітня в Україні дощитиме у частині центральних, південних та у східних областях, на решті території - мінлива хмарність.

15 квітня дощі, окрім сходу та півдня, також очікуються у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.