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Погода: В ближайшие дни обещают сильные заморозки

Суббота, 13 апреля 2019, 16:28
Погода: В ближайшие дни обещают сильные заморозки

Укргидрометцентр объявил метеорологическое предупреждение на ближайшие двое суток: в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов.

Об этом говорится в сообщении синоптиков.

"Ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях - заморозки на поверхности почвы до -5 градусов, I уровень опасности. В Ровенской, Волынской, а 15 апреля - также в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0...-3° ( II уровень опасности)", - отмечают в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 14 апреля в Украине дожди в части центральных, южных и в восточных областях, на остальной территории - переменная облачность.

15 апреля дожди, кроме востока и юга, также ожидаются в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

 
 

Украинская правда
Темы: погода
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