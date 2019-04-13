У Британії стався напад на авто посла України

1910 переглядів
Субота, 13 квітня 2019, 17:35
KATAYAMAHIROAKI/ TWITER

В суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства.

Про це стало відомо "Європейській правді" з власних джерел.

 
KATAYAMAHIROAKI/TWITER

Після виклику поліції автомобіль нападника заблокували. Втім, незважаючи на дії поліції, нападник здійснив повторний таран автомобіля посла.

 
KATAYAMAHIROAKI/TWITER

У відповідь поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю нападника. Його затримали та доставили у відділок поліції. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав. Особа та мотив злочину встановлює поліція.

За повідомленнями в соціальних мережах, пролунало до десяти пострілів. Скотленд Ярд підтвердив, що поліцейські застосували зброю, але поранених не зафіксовано.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Британії стався напад на авто посла України
Погода: У найближчі дні обіцяють сильні заморозки
У переможця виборів будуть формальні підстави розпустити ВР - ЗМІ
Вибори: Штаби обох кандидатів закликали "не розхитувати ситуацію"
Усі новини
дослідження

Який він — справжній васабі

мода

7 собак до та після стрижки

Лайфхаки

Ванна від депресії: як правильно приймати