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У Британії стався напад на авто посла України

Субота, 13 квітня 2019, 17:35
У Британії стався напад на авто посла України
KATAYAMAHIROAKI/ TWITER

В суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства.

Про це стало відомо "Європейській правді" з власних джерел.

 
KATAYAMAHIROAKI/TWITER

Після виклику поліції автомобіль нападника заблокували. Втім, незважаючи на дії поліції, нападник здійснив повторний таран автомобіля посла.

 
KATAYAMAHIROAKI/TWITER

У відповідь поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю нападника. Його затримали та доставили у відділок поліції. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав. Особа та мотив злочину встановлює поліція.

За повідомленнями в соціальних мережах, пролунало до десяти пострілів. Скотленд Ярд підтвердив, що поліцейські застосували зброю, але поранених не зафіксовано.

"Українська правда" у Threads

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