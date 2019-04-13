У Британії стався напад на авто посла України
В суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства.
Про це стало відомо "Європейській правді" з власних джерел.
Після виклику поліції автомобіль нападника заблокували. Втім, незважаючи на дії поліції, нападник здійснив повторний таран автомобіля посла.
У відповідь поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю нападника. Його затримали та доставили у відділок поліції. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав. Особа та мотив злочину встановлює поліція.
За повідомленнями в соціальних мережах, пролунало до десяти пострілів. Скотленд Ярд підтвердив, що поліцейські застосували зброю, але поранених не зафіксовано.
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