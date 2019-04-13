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В Британии произошло нападение на авто посла Украины

Суббота, 13 апреля 2019, 17:35
В Британии произошло нападение на авто посла Украины
KATAYAMAHIROAKI/ TWITER

В субботу, 13 апреля, состоялось умышленное нападение на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, который стоял припаркованным у здания посольства.

Об этом стало известно "Европейской правде" из собственных источников.

 
KATAYAMAHIROAKI/TWITER

После вызова полиции автомобиль нападающего заблокировали. Впрочем, несмотря на действия полиции, нападавший совершил повторный таран автомобиля посла.

 
KATAYAMAHIROAKI/TWITER

В ответ полицейские были вынуждены открыть огонь по автомобилю нападающего. Его задержали и доставили в отделение полиции. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Личность злоумышленника и мотив преступления устанавливает полиция.

По сообщениям в социальных сетях, прозвучало до десяти выстрелов. Скотленд-Ярд подтвердил, что полицейские применили оружие, но раненых не зафиксировано.

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