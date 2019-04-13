В Британии произошло нападение на авто посла Украины
В субботу, 13 апреля, состоялось умышленное нападение на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, который стоял припаркованным у здания посольства.
Об этом стало известно "Европейской правде" из собственных источников.
После вызова полиции автомобиль нападающего заблокировали. Впрочем, несмотря на действия полиции, нападавший совершил повторный таран автомобиля посла.
В ответ полицейские были вынуждены открыть огонь по автомобилю нападающего. Его задержали и доставили в отделение полиции. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Личность злоумышленника и мотив преступления устанавливает полиция.
По сообщениям в социальных сетях, прозвучало до десяти выстрелов. Скотленд-Ярд подтвердил, что полицейские применили оружие, но раненых не зафиксировано.
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