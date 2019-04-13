В Британии произошло нападение на авто посла Украины

1134 просмотра
Суббота, 13 апреля 2019, 17:35
KATAYAMAHIROAKI/ TWITER

В субботу, 13 апреля, состоялось умышленное нападение на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, который стоял припаркованным у здания посольства.

Об этом стало известно "Европейской правде" из собственных источников.

 
KATAYAMAHIROAKI/TWITER

После вызова полиции автомобиль нападающего заблокировали. Впрочем, несмотря на действия полиции, нападавший совершил повторный таран автомобиля посла.

 
KATAYAMAHIROAKI/TWITER

В ответ полицейские были вынуждены открыть огонь по автомобилю нападающего. Его задержали и доставили в отделение полиции. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Личность злоумышленника и мотив преступления устанавливает полиция.

По сообщениям в социальных сетях, прозвучало до десяти выстрелов. Скотленд-Ярд подтвердил, что полицейские применили оружие, но раненых не зафиксировано.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Британии произошло нападение на авто посла Украины
Погода: В ближайшие дни обещают сильные заморозки
У победителя выборов будут формальные основания распустить ВР - СМИ
Выборы: Штабы обоих кандидатов призвали "не раскачивать ситуацию"
Все новости
тест

Что вы знаете о сексе и своих эрогенных зонах

Медицина

Медреформа в действии: история семьи семейных врачей на Львовщине

мода

7 собак до и после стрижки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів