Прем`єр-Ліга. "Шахтар" легко переміг "Зорю" у матчі 24-го туру

Донецький "Шахтар" у матчі 24 туру Прем`єр-ліги переміг луганську "Зорю" з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрив Віталій Коваленко, який реалізував пенальті за фол проти Тете.

На 27-й хвилині "Зоря" мала шанс відігратися, коли після удару Пилипа Будківського чудовий сейв видав Андрій П`ятов.

На 51-й хвилині після пасу Коваленко замкнув передачу Кайоде - 2:0.

В наступні десять хвилин Кайоде та Соломон мали шанс збільшити рахунок, але їхні удари були заблоковані.

На 92-й хвилині після удару Тараса Степаненка Луїс Феліпе відбив перед собою, а на добивання зіграв Майкон.