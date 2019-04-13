Прем`єр-Ліга. "Шахтар" легко переміг "Зорю" у матчі 24-го туру
Донецький "Шахтар" у матчі 24 туру Прем`єр-ліги переміг луганську "Зорю" з рахунком 3:0.
Рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрив Віталій Коваленко, який реалізував пенальті за фол проти Тете.
На 27-й хвилині "Зоря" мала шанс відігратися, коли після удару Пилипа Будківського чудовий сейв видав Андрій П`ятов.
На 51-й хвилині після пасу Коваленко замкнув передачу Кайоде - 2:0.
В наступні десять хвилин Кайоде та Соломон мали шанс збільшити рахунок, але їхні удари були заблоковані.
На 92-й хвилині після удару Тараса Степаненка Луїс Феліпе відбив перед собою, а на добивання зіграв Майкон.
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