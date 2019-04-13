Прем`єр-Ліга. "Шахтар" легко переміг "Зорю" у матчі 24-го туру

458 переглядів
Субота, 13 квітня 2019, 18:54

Донецький "Шахтар" у матчі 24 туру Прем`єр-ліги переміг луганську "Зорю" з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрив Віталій Коваленко, який реалізував пенальті за фол проти Тете.

На 27-й хвилині "Зоря" мала шанс відігратися, коли після удару Пилипа Будківського чудовий сейв видав Андрій П`ятов.

На 51-й хвилині після пасу Коваленко замкнув передачу Кайоде - 2:0.

В наступні десять хвилин Кайоде та Соломон мали шанс збільшити рахунок, але їхні удари були заблоковані.

На 92-й хвилині після удару Тараса Степаненка Луїс Феліпе відбив перед собою, а на добивання зіграв Майкон.

Микола Аврамчук, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: спорт футбол


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єр-Ліга. Гол Циганкова приніс перемогу "Динамо" над "Маріуполем" 13 квітня 2019, 15:57
Ломаченко зламав руку у бою за чемпіонські пояси 13 квітня 2019, 11:30
Бокс: Василь Ломаченко нокаутом переміг британця Ентоні Кролла 13 квітня 2019, 07:57
Усі новини
Головні новини
У Британії стався напад на авто посла України
Погода: У найближчі дні обіцяють сильні заморозки
У переможця виборів будуть формальні підстави розпустити ВР - ЗМІ
Вибори: Штаби обох кандидатів закликали "не розхитувати ситуацію"
Усі новини
дослідження

Який він — справжній васабі

Культура

Середньовічні танці. Хто їх виконує в Україні та як долучитися

Досвід

Як привчити дітей до читання?