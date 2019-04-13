Премьер-лига. "Шахтер" легко победил "Зарю" в матче 24-го тура
Суббота, 13 апреля 2019, 18:54
Донецкий "Шахтер" в матче 24 тура Премьер-лиги победил луганскую "Зарю" со счетом 3: 0.
Счет в матче на 15-й минуте открыл Виталий Коваленко, который реализовал пенальти за фол против Тете.
На 27-й минуте "Заря" имела шанс отыграться, когда после удара Филиппа Будкивского великолепный сейв выдал Андрей Пятов.
На 51-й минуте после паса Коваленко замкнул передачу Кайоде - 2: 0.
В следующие десять минут Кайоде и Соломон имели шанс увеличить счет, но их удары были заблокированы.
На 92-й минуте после удара Тараса Степаненко Луис Фелипе отбил перед собой, а на добивание сыграл Майкон.
Николай Аврамчук, для УП