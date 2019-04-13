Качинський заявив, що Польща поки не вступатиме до єврозони

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Субота, 13 квітня 2019, 21:14

Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща зможе вступити до єврозони лише тоді, коли її економіка буде такою ж потужною, як у Німеччини.

Про це він сказав у суботу на з’їзді партії в Любліні, повідомляє Reuters.

"Ми кажемо "ні" євро, "ні" європейським цінам", - заявив Качинський.

Він зазначив, що колись Польща прийме євро, оскільки вона перебуває і буде перебувати в Європейському Союзі, однак це станеться тоді, коли буде в інтересах країни.

"Це буде в наших інтересах, коли ми досягнемо близького до Німеччини рівня ВВП та рівня життя", - додав Качинський.

Польща зобов'язана, відповідно до своїх зобов'язань щодо вступу до ЄС, у якийсь момент приєднатися до єврозони.

Українська правда

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Теми: Польща ЄС


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