Качиньский заявил, что Польша пока не будет вступать в еврозону

3750 просмотров
Суббота, 13 апреля 2019, 21:14

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша сможет вступить в еврозону только тогда, когда ее экономика будет такой же мощной, как в Германии.

Об этом он сказал в субботу на съезде партии в Люблине, сообщает Reuters.

"Мы говорим "нет" евро, "нет" европейским ценам", - заявил Качиньский.

Он отметил, что когда-то Польша примет евро, поскольку она находится и будет находиться в Европейском Союзе, однако это произойдет тогда, когда будет в интересах страны.

"Это будет в наших интересах, когда мы достигнем близкого к Германии уровня ВВП и уровня жизни", - добавил Качиньский.

Польша обязана, согласно своим обязательствам по вступлению в ЕС, в какой-то момент присоединиться к еврозоне.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Польша ЕС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Польша и Эстония не пустили российское судно в свои воды из-за крымских студентов 13 апреля 2019, 01:52
Пограничники проводят эксперимент на границе с Польшей 9 апреля 2019, 14:29
В Польше не работают тысячи школ: в стране началась бессрочная забастовка учителей 8 апреля 2019, 10:58
Все новости
Главные новости
Зеленский проигнорировал 4 повестки в 2014-2015 годах - Минобороны
У Зеленского озвучили позицию относительно выборов на Донбассе
В Британии произошло нападение на авто посла Украины
Погода: В ближайшие дни обещают сильные заморозки
Все новости
психология

Как мужчинам привлечь женщин

Фото

World Press Photo выбрало лучшие фотографии года

здоровье

Орешки, злаки и мясцо при тревоге и депрессии: супервитамины для психического здоровья

Поиск по сайту
Архив
Весь архів