Качиньский заявил, что Польша пока не будет вступать в еврозону

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша сможет вступить в еврозону только тогда, когда ее экономика будет такой же мощной, как в Германии.

Об этом он сказал в субботу на съезде партии в Люблине, сообщает Reuters.

"Мы говорим "нет" евро, "нет" европейским ценам", - заявил Качиньский.

Он отметил, что когда-то Польша примет евро, поскольку она находится и будет находиться в Европейском Союзе, однако это произойдет тогда, когда будет в интересах страны.

"Это будет в наших интересах, когда мы достигнем близкого к Германии уровня ВВП и уровня жизни", - добавил Качиньский.

Польша обязана, согласно своим обязательствам по вступлению в ЕС, в какой-то момент присоединиться к еврозоне.