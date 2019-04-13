Українець Беленюк виграв чемпіонат Європи з греко-римської боротьби
Українець Жан Беленюк став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
ТААААК!!!— НОК України (@OlympicUA) 13 квітня 2019 р.
⚡️🥇 ЖАН БЕЛЕНЮК - ЧЕМПІОН ЄВРОПИ! 🥇⚡️
🤼💪🇺🇦 Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, здобуває переконливу перемогу у фіналі над Ісламом Аббасовим з Азербайджану і виграє чемпіонат Європи. @wrestling pic.twitter.com/Ge4iUyUtSW
"Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, здобуває переконливу перемогу у фіналі над Ісламом Аббасовим з Азербайджану і виграє чемпіонат Європи", - йдеться в повідомленні.
Жан Беленюк ефектно переміг на чемпіонаті Європи-2019 з боротьби, станцювавши на радощах гопака. Щиро вітаю із заслуженим 🥇"золотом" в греко-римській боротьбі, козаче! Пишаємось!— Ihor Zhdanov (@IhorZdanov) 13 квітня 2019 р.
#УкраїнаПеремагає 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/7EAGpFMOBz
Водночас, як повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, Беленюк після перемоги станцював "гопака".