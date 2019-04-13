Українець Беленюк виграв чемпіонат Європи з греко-римської боротьби

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Субота, 13 квітня 2019, 22:20

Українець Жан Беленюк став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

"Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, здобуває переконливу перемогу у фіналі над Ісламом Аббасовим з Азербайджану і виграє чемпіонат Європи", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, Беленюк після перемоги станцював "гопака".

Українська правда

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Теми: спорт


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