Украинец Беленюк выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе

Украинец Жан Беленюк стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

ТААААК!!!



⚡️🥇 ЖАН БЕЛЕНЮК - ЧЕМПІОН ЄВРОПИ! 🥇⚡️



🤼💪🇺🇦 Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, здобуває переконливу перемогу у фіналі над Ісламом Аббасовим з Азербайджану і виграє чемпіонат Європи. @wrestling pic.twitter.com/Ge4iUyUtSW — НОК України (@OlympicUA) 13 квітня 2019 р.

"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, одерживает убедительную победу в финале над Исламом Аббасовым из Азербайджана и выигрывает чемпионат Европы", - говорится в сообщении.

Жан Беленюк ефектно переміг на чемпіонаті Європи-2019 з боротьби, станцювавши на радощах гопака. Щиро вітаю із заслуженим 🥇"золотом" в греко-римській боротьбі, козаче! Пишаємось!

#УкраїнаПеремагає 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/7EAGpFMOBz — Ihor Zhdanov (@IhorZdanov) 13 квітня 2019 р.

В то же время, как сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, Беленюк после победы станцевал "гопак".