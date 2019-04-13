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Украинец Беленюк выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе

Суббота, 13 апреля 2019, 22:20

Украинец Жан Беленюк стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, одерживает убедительную победу в финале над Исламом Аббасовым из Азербайджана и выигрывает чемпионат Европы", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, Беленюк после победы станцевал "гопак".

Украинская правда
Темы: спорт
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