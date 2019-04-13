У центрі Києва спалили два автомобілі

16286 переглядів
Субота, 13 квітня 2019, 22:34

На Володимирському узвозі в Печерському районі Києва невідомий підпалив автомобіль.

Як повідомляє поліція Києва, за словами свідків, до транспортного засобу підбіг невідомий у балаклаві, який був одягнений у світлу куртку і джинси.

 

"Чоловік кинув запальну суміш в один із припаркованих автомобілів. У результаті вогнем пошкоджено дві автівки. Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

 

Зазначається, що поліцейські проводять ретельний огляд місця події, аби встановити, що саме стало причиною загоряння.

"Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. Після проведення перевірки буде надана правова кваліфікація події", - додали в поліції.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція Київ авто


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Київщині рейдери захоплюють аграрний кооператив – поліція 13 квітня 2019, 17:23
Біля посольства РФ у Києві стався вибух. Поліція назвала причину 13 квітня 2019, 11:51
Нардепа БПП викликали у поліцію через підкуп виборців 12 квітня 2019, 10:52
Усі новини
Головні новини
15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"
Гройсман: До парламентських виборів готовий
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Порошенко кличе Зеленського на ICTV
Усі новини
Життя

25 звичайних моментів, за які хочеться прошепотіти світу "дякую"

тест

Що ви знаєте про секс та свої ерогенні зони

дослідження

"Утекти" від старіння можна на велосипеді