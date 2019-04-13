У центрі Києва спалили два автомобілі

На Володимирському узвозі в Печерському районі Києва невідомий підпалив автомобіль.

Як повідомляє поліція Києва, за словами свідків, до транспортного засобу підбіг невідомий у балаклаві, який був одягнений у світлу куртку і джинси.

"Чоловік кинув запальну суміш в один із припаркованих автомобілів. У результаті вогнем пошкоджено дві автівки. Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські проводять ретельний огляд місця події, аби встановити, що саме стало причиною загоряння.

"Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. Після проведення перевірки буде надана правова кваліфікація події", - додали в поліції.