В центре Киева сожгли два автомобиля

На Владимирском спуске в Печерском районе Киева неизвестный поджег автомобиль.

Как сообщает полиция Киева, по словам свидетелей, к транспортному средству подбежал неизвестный в Балаклаве, который был одет в светлую куртку и джинсы.

"Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей. В результате огнем повреждены две машины. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят тщательный осмотр места происшествия, чтобы установить, что именно стало причиной возгорания.

"Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения. После проведения проверки будет дана правовая квалификация события", - добавили в полиции.