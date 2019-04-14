Суд Іспанії заарештував екс-главу військової розвідки Венесуели

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Неділя, 14 квітня 2019, 00:59

Верховний суд Іспанії вирішив ув'язнити колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля.

Про це пише DW.

Іспанська поліція заарештувала 59-річного відставного генерала днем ​​раніше за ордером, виданим США за контрабанду кокаїну в 2011 році. Під час судового засідання екс-глава розвідслужби заперечував причетність до контрабанди наркотиків і зв'язки з колумбійським угрупованням повстанців FARC.

Сполучені Штати направили Іспанії запит про екстрадицію Карвахаля. Вашингтон вважає, що у нього є цінна інформація щодо глави Венесуели Ніколаса Мадуро. У лютому 2019 року екс-глава військової розвідки південноамериканської країни виступив з критикою Мадуро і оголосив про підтримку тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

Нагадуємо:

  • З початку року Венесуела знаходиться в глибокій політичній і соціальній кризі. Після того як 22 січня Мадуро знову зайняв пост президента, в країні почалися активні політичні протести. Днем пізніше голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента.
  • Легітимність лідерства Гуйадо визнали більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав. Тим часом Росія підтримує Ніколаса Мадуро.
  • 28 січня США запровадили санкції проти нафтового сектора Венесуели з метою заблокувати отримання доходів від продажів нафти адміністрацією президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Умовою продовження роботи компаній є перерахування коштів на рахунки, заблоковані для режиму Мадуро
  • Згодом Мінфін США запровадив санкції проти керівників Нацгвардії і поліції Венесуели за блокування доставки гуманітарної допомоги в країну.
  • Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Вашингтон скасує більше віз, виданих відомим венесуельцям, щоб збільшити тиск на президента Ніколаса Мадуро, щоб той відмовився від влади.

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Теми: Венесуела Іспанія США


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