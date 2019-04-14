Суд Іспанії заарештував екс-главу військової розвідки Венесуели

Верховний суд Іспанії вирішив ув'язнити колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля.

Про це пише DW.

Іспанська поліція заарештувала 59-річного відставного генерала днем ​​раніше за ордером, виданим США за контрабанду кокаїну в 2011 році. Під час судового засідання екс-глава розвідслужби заперечував причетність до контрабанди наркотиків і зв'язки з колумбійським угрупованням повстанців FARC.

Сполучені Штати направили Іспанії запит про екстрадицію Карвахаля. Вашингтон вважає, що у нього є цінна інформація щодо глави Венесуели Ніколаса Мадуро. У лютому 2019 року екс-глава військової розвідки південноамериканської країни виступив з критикою Мадуро і оголосив про підтримку тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

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