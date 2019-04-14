Суд Испании арестовал экс-главу военной разведки Венесуэлы
Верховный суд Испании постановил заключить в тюрьму бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля.
Об этом пишет DW.
Испанская полиция арестовала 59-летнего отставного генерала днем ранее по ордеру, выданному США за контрабанду кокаина в 2011 году. Во время судебного заседания экс-глава разведслужбы отрицал причастность к контрабанде наркотиков и связи с колумбийской группировкой повстанцев FARC.
Соединенные Штаты направили Испании запрос об экстрадиции Карвахаля. Вашингтон считает, что у него есть ценная информация касательно главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В феврале 2019 года экс-глава военной разведки южноамериканской страны выступил с критикой Мадуро и объявил о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Напомним:
- С начала года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После того как 22 января Мадуро вновь занял пост президента, в стране начались активные политические протесты. Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.
- Легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Между тем Россия поддерживает Николаса Мадуро.
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
- Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
- Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон отменит больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.
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