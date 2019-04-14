Суд Испании арестовал экс-главу военной разведки Венесуэлы

Верховный суд Испании постановил заключить в тюрьму бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля.

Об этом пишет DW.

Испанская полиция арестовала 59-летнего отставного генерала днем ранее по ордеру, выданному США за контрабанду кокаина в 2011 году. Во время судебного заседания экс-глава разведслужбы отрицал причастность к контрабанде наркотиков и связи с колумбийской группировкой повстанцев FARC.

Соединенные Штаты направили Испании запрос об экстрадиции Карвахаля. Вашингтон считает, что у него есть ценная информация касательно главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В феврале 2019 года экс-глава военной разведки южноамериканской страны выступил с критикой Мадуро и объявил о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Напомним: