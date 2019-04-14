Троє українців двома підводами намагались провезти до Білорусі 800 кг сала

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Неділя, 14 квітня 2019, 01:36

В ніч на 13 квітня прикордонники припинили контрабанду 800 кг сала до Білорусі.

Про це звітує прес-служба ДПСУ.

"В результаті спільних дій співробітників оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби та прикордонників відділу "Піща" Луцького загону біля кордону затримано трьох місцевих жителів Шацького району без документів. Вони двома підводами перевозили 28 мішків сала", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники вилучили підводи та 800 кілограмів сала.

На осіб складено адміністративні документи за ст. 202 "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду"  та 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

 
 
 
dpsu.gov.ua

За даним фактом направлено повідомлення до компетентних органів за ознаками кримінального правопорушення за ст. 227 КК України.

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Теми: контрабанда Прикордонна служба Білорусь


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