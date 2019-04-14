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Трое украинцев двумя повозками пытались провезти в Беларусь 800 кг сала

Воскресенье, 14 апреля 2019, 01:36

В ночь на 13 апреля пограничники пресекли контрабанду 800 кг сала в Беларусь.

Об этом отчитывается пресс-служба ГПСУ.

"В результате совместных действий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничников отдела "Пища" Луцкого отряда возле границы задержаны трое местных жителей Шацкого района без документов. Они двумя повозками перевозили 28 мешков сала", - говорится в сообщении.

Пограничники изъяли повозки и 800 килограммов сала.

В отношении этих лиц составлены административные документы по ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда" и 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

 
 
 
dpsu.gov.ua

По данному факту направлено сообщение в компетентные органы по признакам уголовного преступления по ст. 227 УК Украины.

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Темы: контрабандаПограничная службаБеларусь
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