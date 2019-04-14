Розвідка ЄС: Росія намагається впливати на вибори Європейського парламенту

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Неділя, 14 квітня 2019, 02:57

Спецслужби Європейського Союзу відзначають зусилля Росії з надання впливу на парламентські вибори в ЄС, які розпочнуться 23 травня.

Про це пише dpa.

За словами представників спецслужб, ці зусилля включають використання соціальних мереж і підтримуваних державою російських ЗМІ, таких як RT, для підтримки дружніх до Росії і критичних до ЄС партій.

Зокрема, зусилля були спрямовані на молодь. У деяких випадках мета полягає в тому, щоб просто посіяти сумніви у важливості Європейського парламенту і скоротити явку на вибори, які призначені на 23-26 травня.

Високопоставлені представники розвідки підкреслили, що зусилля Росії на сьогоднішній день менш помітні, ніж на президентських виборах в США в 2016 році або на виборах у Франції в травні 2017 року.

Нагадуємо:

  • У Сполучених Штатах Росія зламала електронні скриньки провідних демократів, щоб завдати шкоди кандидатурі Гілларі Клінтон. У Франції російські засоби були використані для підтримки ультраправого популістського кандидата Марін Ле Пен.
  • Крім того, як повідомляла розвідка США, РФ застосовувала мережу так званих "ботів", або тролів – платних коментаторів у соцмережах, з метою вплинути на вибір громадян або посіяти розбрат у суспільстві.
  • Російський уряд категорично відкинуло звинувачення. МЗС РФ заявляє, що Росія не прагне впливати на вибори в ЄС або інших країнах.

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Теми: ЄС Європарламент Росія соцмережі


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