Разведка ЕС: Россия пытается влиять на выборы Европейского парламента
Спецслужбы Европейского Союза отмечают усилия России по оказанию влияния на парламентские выборы в ЕС, которые начнутся 23 мая.
Об этом пишет dpa.
По словам представителей спецслужб, эти усилия включают использование социальных сетей и поддерживаемых государством российских СМИ, таких как RT, для поддержки дружественных к России и критичных к ЕС партий.
В частности, усилия были направлены на молодежь. В некоторых случаях цель состоит в том, чтобы просто посеять сомнения в важности Европейского парламента и сократить явку на выборы, которые назначены на 23-26 мая.
Высокопоставленные представители разведки подчеркнули, что усилия России на сегодняшний день менее заметны, чем на президентских выборах в США в 2016 году или на выборах во Франции в мае 2017 года.
Напомним:
- В Соединенных Штатах Россия взломала электронные письма видных демократов, чтобы нанести ущерб кандидатуре Хиллари Клинтон. Во Франции российские средства были использованы для поддержки крайне правого популистского кандидата Марин Ле Пен.
- Кроме того, как сообщала разведка США, РФ применяла сеть так называемых "ботов", или троллей - платных комментаторов в соцсетях, с целью повлиять на выбор граждан или посеять раздор в обществе.
- Российское правительство категорически отвергло обвинения. МИД РФ заявляет, что Россия не стремится влиять на выборы в ЕС, и на других выборах таких намерений нет.