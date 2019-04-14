Разведка ЕС: Россия пытается влиять на выборы Европейского парламента

Спецслужбы Европейского Союза отмечают усилия России по оказанию влияния на парламентские выборы в ЕС, которые начнутся 23 мая.

Об этом пишет dpa.

По словам представителей спецслужб, эти усилия включают использование социальных сетей и поддерживаемых государством российских СМИ, таких как RT, для поддержки дружественных к России и критичных к ЕС партий.

В частности, усилия были направлены на молодежь. В некоторых случаях цель состоит в том, чтобы просто посеять сомнения в важности Европейского парламента и сократить явку на выборы, которые назначены на 23-26 мая.

Высокопоставленные представители разведки подчеркнули, что усилия России на сегодняшний день менее заметны, чем на президентских выборах в США в 2016 году или на выборах во Франции в мае 2017 года.

Напомним: