Разведка ЕС: Россия пытается влиять на выборы Европейского парламента

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 02:57

Спецслужбы Европейского Союза отмечают усилия России по оказанию влияния на парламентские выборы в ЕС, которые начнутся 23 мая.

Об этом пишет dpa.

По словам представителей спецслужб, эти усилия включают использование социальных сетей и поддерживаемых государством российских СМИ, таких как RT, для поддержки дружественных к России и критичных к ЕС партий.

В частности, усилия были направлены на молодежь. В некоторых случаях цель состоит в том, чтобы просто посеять сомнения в важности Европейского парламента и сократить явку на выборы, которые назначены на 23-26 мая.

Высокопоставленные представители разведки подчеркнули, что усилия России на сегодняшний день менее заметны, чем на президентских выборах в США в 2016 году или на выборах во Франции в мае 2017 года.

Напомним:

  • В Соединенных Штатах Россия взломала электронные письма видных демократов, чтобы нанести ущерб кандидатуре Хиллари Клинтон. Во Франции российские средства были использованы для поддержки крайне правого популистского кандидата Марин Ле Пен.
  • Кроме того, как сообщала разведка США, РФ применяла сеть так называемых "ботов", или троллей - платных комментаторов в соцсетях, с целью повлиять на выбор граждан или посеять раздор в обществе.
  • Российское правительство категорически отвергло обвинения. МИД РФ заявляет, что Россия не стремится влиять на выборы в ЕС, и на других выборах таких намерений нет.

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Темы: ЕС Европарламент Росcия соцсети


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