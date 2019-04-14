В Одесу прибули американські військові джипи "Hummer" для ЗСУ

В Одесу прибули 35 бойових машин "Hummer", які будуть спрямовані для бойових підрозділів Збройних Сил.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час перебування в 58-й окремій мотопіхотній бригаді в Конотопі, повідомляє прес-служба Мінстерста оборони України.

"За останній час рівень військово-технічної допомоги значно зріс. Це стосується всіх наших партнерів, в першу чергу, США. На даний час в Одесі розвантажуються бойові "Hummer" — 35 машин. З них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи і 15 машин медичного забезпечення, — зазначив міністр оборони України.

Він додав, що вся допомога відразу спрямовується безпосередньо до бойових підрозділів, які перебувають на лінії бойового зіткнення.

За словами глави оборонного відомства, протягом останнього часу США надали допомогу Україні на понад 400 млн доларів.

"Це протитанкові засоби "Javelin", сучасні засоби радіозв’язку, засоби артилерійської розвідки, радіоелектронної боротьби, антиснайперські комплекси, безпілотні літальні апарати", — розказав Полторак.

Разом з тим, на думку міністра оборони, Україна не може побудувати сильну армію коштом партнерів, потрібно розвивати власний військово-промисловий комплекс ВПК.