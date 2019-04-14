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В Одессу прибыли американские военные джипы "Hummer" для ВСУ

Воскресенье, 14 апреля 2019, 04:24

В Одессу прибыли 35 боевых машин "Hummer", которые будут направлены для боевых подразделений Вооруженных Сил.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе, сообщает пресс-служба Минстерста обороны Украины.

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые "Hummer" - 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения, - отметил министр обороны Украины.

Он добавил, что вся помощь сразу направляется непосредственно к боевым подразделениям, находящимся на линии боевого соприкосновения.

По словам главы оборонного ведомства, в последнее время США оказали помощь Украине более чем 400 млн долларов.

"Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - рассказал Полторак.

Вместе с тем, по мнению министра обороны, Украина не может построить сильную армию за счет партнеров, нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс ВПК.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силыСШАДонбасс
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