Українці вже можуть подорожувати до Таїланду без віз

7019 переглядів 7019 переглядів
Неділя, 14 квітня 2019, 09:36

З 14 квітня громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів", - зазначили у відомстві.

Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі.

У Департаменті МЗС нагадали, що подорожуючі мають дотримуватися законодавства іноземної держави під час перебування на її території та мають бути застраховані.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: візи Таїланд МЗС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Європарламент закликав країни ЄС покінчити зі схемою "золотих віз" 27 березня 2019, 04:47
З 14 квітня українці зможуть їздити без віз до Таїланду – МЗС 22 березня 2019, 08:58
США закривають усі офіси служби громадянства та імміграції в 21 країні – ЗМІ 12 березня 2019, 22:50
Усі новини
Головні новини
15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"
Гройсман: До парламентських виборів готовий
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Порошенко кличе Зеленського на ICTV
Усі новини
Життя

25 звичайних моментів, за які хочеться прошепотіти світу "дякую"

тест

Що ви знаєте про секс та свої ерогенні зони

дослідження

"Утекти" від старіння можна на велосипеді