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Украинцы уже могут путешествовать в Таиланд без виз

Воскресенье, 14 апреля 2019, 09:36

С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Для поездки необходимо иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания - до 30 дней", - отметили в ведомстве.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

В Департаменте МИД напомнили, что путешественники должны придерживаться законодательства иностранного государства во время пребывания на его территории и должны быть застрахованы.

 

Украинская правда
Темы: визыТаиландМИД
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