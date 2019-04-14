У Лондоні взяли під варту підозрюваного у нападі на авто посла України
Неділя, 14 квітня 2019, 12:28
У Лондоні взяли під варту чоловіка, який напередодні кілька разів навмисне протаранив службовий автомобіль посла України в Британії Наталії Галібаренко.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву міської поліції Лондона.
"Чоловік у віці 40 років був заарештований за підозрою в замаху на вбивство співробітників поліції і нанесенні шкоди", - повідомили у поліції.
Як повідомляють, у якості запобіжного заходу його спершу доставили в центральну лондонську лікарню. Під час інциденту нападник не постраждав.
Тепер підозрюваного утримують під вартою в центральній поліцейській дільниці Лондона.
Нагадаємо,
- Напередодні службову машину посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко біля будівлі посольства у районі Голанд парк навмисно протаранив авто. Коли на місце прибула поліція, нападник скерував авто і на правоохоронців. Ті були змушені відкрити вогонь.
- В результаті подій ніхто не постраждав. Поліція з’ясовує мотиви нападника. Інцидент не вважають терактом.
- Очевидці повідомляють, що протягом кількох годин перед інцидентом нападник гучно слухав у машині українську музику.