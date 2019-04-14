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У Лондоні взяли під варту підозрюваного у нападі на авто посла України

Неділя, 14 квітня 2019, 12:28

У Лондоні взяли під варту чоловіка, який напередодні кілька разів навмисне протаранив службовий автомобіль посла України в Британії Наталії Галібаренко.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву міської поліції Лондона.

"Чоловік у віці 40 років був заарештований за підозрою в замаху на вбивство співробітників поліції і нанесенні шкоди", - повідомили у поліції.

Як повідомляють, у якості запобіжного заходу його спершу доставили в центральну лондонську лікарню. Під час інциденту нападник не постраждав.

Тепер підозрюваного утримують під вартою в центральній поліцейській дільниці Лондона.

Нагадаємо,

  • Напередодні службову машину посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко біля будівлі посольства у районі Голанд парк навмисно протаранив авто. Коли на місце прибула поліція, нападник скерував авто і на правоохоронців. Ті були змушені відкрити вогонь.
  • В результаті подій ніхто не постраждав. Поліція з’ясовує мотиви нападника. Інцидент не вважають терактом. 
  • Очевидці повідомляють, що протягом кількох годин перед інцидентом нападник гучно слухав у машині українську музику. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяМЗС
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