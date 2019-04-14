В Лондоне взяли под стражу подозреваемого в нападении на авто посла Украины

В Лондоне взяли под стражу мужчину, который накануне несколько раз умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление городской полиции Лондона.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", - сообщили в полиции.

Как сообщают, в качестве меры пресечения его сначала доставили в центральную лондонскую больницу. Во время инцидента нападающий не пострадал.

В настоящее время подозреваемого удерживают под стражей в центральном полицейском участке Лондона.

Напомним,