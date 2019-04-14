В Лондоне взяли под стражу подозреваемого в нападении на авто посла Украины

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 12:28

В Лондоне взяли под стражу мужчину, который накануне несколько раз умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление городской полиции Лондона.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", - сообщили в полиции. 

Как сообщают, в качестве меры пресечения его сначала доставили в центральную лондонскую больницу. Во время инцидента нападающий не пострадал.

В настоящее время подозреваемого удерживают под стражей в центральном полицейском участке Лондона.

Напомним,

  • Накануне служебную машину посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко у здания посольства в районе Голанд парк намеренно протаранил машину посла. Когда на место прибыла полиция, нападающий направил авто на правоохранителей. Те были вынуждены открыть огонь.
  • В результате событий никто не пострадал. Полиция выясняет мотивы нападающего. Инцидент не считают терактом. 
  • Очевидцы сообщают, что в течение нескольких часов перед инцидентом злоумышленник громко слушал украинскую музыку. 

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Темы: Великобритания МИД


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