В Лондоне взяли под стражу подозреваемого в нападении на авто посла Украины
Воскресенье, 14 апреля 2019, 12:28
В Лондоне взяли под стражу мужчину, который накануне несколько раз умышленно протаранил служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление городской полиции Лондона.
"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", - сообщили в полиции.
Как сообщают, в качестве меры пресечения его сначала доставили в центральную лондонскую больницу. Во время инцидента нападающий не пострадал.
В настоящее время подозреваемого удерживают под стражей в центральном полицейском участке Лондона.
Напомним,
- Накануне служебную машину посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко у здания посольства в районе Голанд парк намеренно протаранил машину посла. Когда на место прибыла полиция, нападающий направил авто на правоохранителей. Те были вынуждены открыть огонь.
- В результате событий никто не пострадал. Полиция выясняет мотивы нападающего. Инцидент не считают терактом.
- Очевидцы сообщают, что в течение нескольких часов перед инцидентом злоумышленник громко слушал украинскую музыку.