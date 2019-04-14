Порошенко приїхав на НСК і чекатиме на Зеленського

Чинний глава держави Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський", де заплановані дебати з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Перед тим, як відправитися до прес-центру, підготовлений для проведення дискусії, Порошенко піднявся на сцену, встановлену перед стадіоном і звернувся до кількох тисяч прихильників, які зібралися перед НСК.

"Ми вибрали дебати, тому що це - ознака демократії ... Якщо пан Зеленський вже повернувся з Парижа, якщо для нього Україна - понад усе, ми чекаємо його для проведення дебатів ... Ми будемо його запрошувати щодня", - заявив Порошенко.

Зі сцени і з натовпу на площі від прихильників Порошенка чулося скандування "Вова, виходь!, Вова, виходь!".

У прес-центрі, куди після короткого виступу на площі перед НСК відправився Порошенко, він заявив, що чекатиме на Зеленського до 15:00.

Після вступного слова у прес-центрі Порошенко відповідає на питання журналістів, спілкування модерує журналіст Андрій Куликов.