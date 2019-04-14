Порошенко приехала на НСК и будет ждать Зеленского

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 14:14
Фото - Дмитрий Ларин, УП

Действующий  глава государства Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", где запланированы дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. 

Перед тем, как отправится  в пресс-центр, подготовленный для проведения дискуссии, Порошенко поднялся на сцену, установленную перед стадионом и обратился к нескольким тысячам сторонников, собравшихся перед НСК. 

"Мы выбрали дебаты, потому что это - признак демократии... Если господин Зеленский уже вернулся из Парижа, если для него Украина - прежде всего, мы ждем его для дебатов. Мы будем его приглашать каждый день", - заявил Порошенко. 

Со сцены и из толпы на площади от сторонников Порошенко слышалось скандирование "Вова, выходи!, Вова, выходи!".

В пресс-центре, куда после короткого выступления на площади перед НСК отправился Порошенко, он заявил, что ждать Зеленского будет до 15:00.

После вступительного слова в пресс-центре Порошенко отвечает на вопросы журналистов, общение модерирует журналист Андрей Куликов.

Украинская правда

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Темы: дебаты Порошенко выборы президента 2019 Зеленский


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