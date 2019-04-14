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У центрі Києва "замінували" торговий центр і Майдан

Неділя, 14 квітня 2019, 14:41

Поліція перевіряє інформацію про замінування торгового центру і Майдану Незалежності у центрі Києва.

Про це 14 квітня повідомили у відділі комунікації поліції Києва. 

"Спочатку до поліції надійшло повідомлення про замінування торгового центру, за годину – Майдану Незалежності. За вказаними адресами працюють фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, патрульні та слідчо-оперативна група району", - йдеться у повідомленні.

З приміщення ТЦ евакуювали відвідувачів та співробітників, правоохоронці проводять перевірку об’єктів  та прилеглу до них територію.

Подію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції, після закінчення перевірки буде надано правову кваліфікацію подіям.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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