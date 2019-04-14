В центре Киева "заминировали" торговый центр и Майдан

Полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра и Майдана Независимости в центре Киева.

Об этом 14 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сначала в полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра, через час - Майдана Незалежности. По указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района", - говорится в сообщении.

Из помещения ТЦ эвакуировали посетителей и сотрудников, правоохранители проводят проверку объектов и прилегающую к ним территорию.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции, после окончания проверки будет дана правовая квалификация событиям.