В центре Киева "заминировали" торговый центр и Майдан

3150 просмотров
Воскресенье, 14 апреля 2019, 14:41

Полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра и Майдана Независимости в центре Киева.

Об этом 14 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сначала в полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра, через час - Майдана Незалежности. По указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района", - говорится в сообщении.

Из помещения ТЦ эвакуировали посетителей и сотрудников, правоохранители проводят проверку объектов и прилегающую к ним территорию.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции, после окончания проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Возле "Олимпийского" собираются сторонники Порошенко 14 апреля 2019, 13:17
В центре Киева сожгли два автомобиля 13 апреля 2019, 22:34
Возле посольства РФ в Киеве произошел взрыв. Полиция назвала причину 13 апреля 2019, 11:51
Все новости
Главные новости
Скандальный Семочко уволен: Порошенко подтвердил
Порошенко приехала на НСК и будет ждать Зеленского
Возле "Олимпийского" собираются сторонники Порошенко
Порошенко готов прийти на "Олимпийский" еще и 19 апреля: есть условие
Все новости
Жизнь

25 обычных моментов, за которые хочется прошептать миру "благодарю"

гастро-новости

7 безалкогольных напитков, которые не стыдно выпить взрослому человеку

исследование

Сердце бегуна против сердца пловца: чье сильнее

Поиск по сайту
Архив
Весь архів