В центре Киева "заминировали" торговый центр и Майдан
Полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра и Майдана Независимости в центре Киева.
Об этом 14 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Сначала в полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра, через час - Майдана Незалежности. По указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района", - говорится в сообщении.
Из помещения ТЦ эвакуировали посетителей и сотрудников, правоохранители проводят проверку объектов и прилегающую к ним территорию.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции, после окончания проверки будет дана правовая квалификация событиям.
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