Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Киева "заминировали" торговый центр и Майдан

Воскресенье, 14 апреля 2019, 14:41

Полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра и Майдана Независимости в центре Киева.

Об этом 14 апреля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сначала в полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра, через час - Майдана Незалежности. По указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района", - говорится в сообщении.

Из помещения ТЦ эвакуировали посетителей и сотрудников, правоохранители проводят проверку объектов и прилегающую к ним территорию.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции, после окончания проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Киев
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: