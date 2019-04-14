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У шахті на Донеччині постраждали гірники, один загинув

Неділя, 14 квітня 2019, 16:35

У Красноармійську (Донецька обл.) внаслідок інциденту на шахті під час виконання робіт постраждали двоє гірників, ще один загинув, отримавши тяжкі травми.

Про це 14 квітня повідомили у прес-службі Красноармійської місцевої прокуратури.

"Вранці 13 квітня під час виконання робіт з цементації купольної частини сполучення вентиляційного стволу і хідника чистки зумпфа при переміщенні полка перекриття вентиляційного стволу блоку, стався перекос, через який працівники підприємства впали в зумпфову частину вентиляційного стволу", - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок падіння 40-річний прохідник та 30-річний помічник начальника дільниці отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 27-річний прохідник отримав тяжкі травми, через які загинув на місці.

Прокуратура з’ясовує обставини смерті та травмування гірників на шахті, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". 

Українська правда

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Теми: шахтижертвиДонецька областьпрокуратура
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