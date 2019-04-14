В шахте на Донетчине пострадали горняки, один погиб

В Красноармейске (Донецкая обл.) в результате инцидента на шахте во время выполнения работ пострадали двое горняков, еще один погиб, получив тяжелые травмы.

Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе Красноармейской местной прокуратуры.

"Утром 13 апреля во время выполнения работ по цементации купольной части сообщения вентиляционного ствола и прохода чистки зумпфа при перемещении полки перекрытия вентиляционного ствола блока произошел перекос, из-за которого работники предприятия упали в зумпф части вентиляционного ствола", - говорится в сообщении.

В результате падения 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжелые телесные повреждения, а 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте.

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти и травмирования горняков на шахте, проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".