Поліція нарахувала біля "Олімпійського" 5 тисяч людей, у Порошенка – 20

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Неділя, 14 квітня 2019, 16:36

Заходи біля НСК "Олімпійський" за участю президента Петра Порошенка в неділю пройшли мирно та спокійно, до них приєдналися до 5 тисяч людей.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, повідомляє прес-служба МВС.

"Національна поліція спільно з Національною гвардією забезпечили публічну безпеку під час проведення мирного зібрання громадян, на якому були присутні до 5 тисяч людей", - сказав він.

Фацевич також зазначив, інформація про замінування столичних об’єктів та Майдану Незалежності не підтвердилася.

"Наразі за вказаними адресами працюють фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, патрульні та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці проводять ретельну перевірку об’єктів та прилеглу до них територію. Інформація не підтвердилася", - йдеться в повідомленні.

Водночас прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook заявив, що поліція применшує кількість присутніх біля стадіону.

"Найбільше вразив гімн, який прямо на стадіоні співали 20 тисяч людей (шкода, що поліція применшує кількість тих хто зібрався сьогодні). Насправді українців, які вимагають дебатів від кандидата Зеленського, набагато більше", - написав Цеголко.

Пізніше прес-служба СБУ заявила, що участь у заходах на "Олімпійському" взяли близько 15 тисяч осіб.

Українська правда

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Теми: поліція Київ акції


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