В мероприятиях возле "Олимпийского" приняли участие до 5 тысяч человек - полиция

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 16:36

Мероприятия возле НСК "Олимпийский" с участием президента Петра Порошенко в воскресенье прошли мирно и спокойно, к ним присоединились до 5 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба МВД.

"Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечили публичную безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до 5 тысяч человек", - сказал он.

Фацевич также отметил, информация о заминировании столичных объектов и Майдана Независимости не подтвердилась.

"Сейчас по указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, патрульные и следственно-оперативные группы. Правоохранители проводят тщательную проверку объектов и прилегающую к ним территорию. Информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев акции


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