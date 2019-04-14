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Полиция насчитала возле «Олимпийского» 5 тысяч человек, у Порошенко - 20

Воскресенье, 14 апреля 2019, 16:36

Мероприятия возле НСК "Олимпийский" с участием президента Петра Порошенко в воскресенье прошли мирно и спокойно, к ним присоединились до 5 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба МВД.

"Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечили публичную безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до 5 тысяч человек", - сказал он.

Фацевич также отметил, информация о заминировании столичных объектов и Майдана Независимости не подтвердилась.

"Сейчас по указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, патрульные и следственно-оперативные группы. Правоохранители проводят тщательную проверку объектов и прилегающую к ним территорию. Информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook заявил, что полиция умаляет количество собравшихся около стадиона.

"Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 тысяч человек (жаль, что полиция умаляет количество собравшихся сегодня). На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше", - написал Цеголко.

Позже пресс-служба СБУ заявила, что участие в мероприятиях на "Олимпийском" приняли около 15 тысяч человек.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевакции
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