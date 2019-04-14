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ОБСЄ фіксує заборонене озброєння на окупованому Донбасі - звіт

Неділя, 14 квітня 2019, 19:15

На території окупованого Донбасу місія ОБСЄ знову зафіксувала озброєння, заборонене Мінськими угодами. 

Відповідно до звіту місії, 11 квітня у зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено, безпілотник ОБСЄ зафіксував 4 самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу н.п.Зернове та 9 танків (ймовірно - Т-72) недалеко від н.п.Мічуріно.

Крім того, біля н.п.Староласпа було зафіксовано 8 самохідних гаубиць, а також танк Т-72 на території об'єкта в н.п.Сміливе. 

Також 11 квітня безпілотник СММ зафіксував 10 танків Т-72 на полігоні в районі н.п.Покровка.

12 квітня місія зафіксувала, що у постійних місцях зберігання озброєння у Донецькій області були відсутні 23 танка (Т-72 ​​- 14 од., Т-64 - 9 од.), 9 мінометів (2Б14 "Піднос", 82 мм) і 15 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм).

У зоні безпеки, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено, 9 квітня ОБСЄ виявила 11 бойових броньованих машин (ББМ; невстановленого типу) на полігоні поблизу н.п.Вільне.

"11 квітня БПЛА ОБСЄ зафіксував 2 ББМ (невстановленого типу) на території об'єкта в н.п.Безіменне, 
9 бойових машин піхоти БМП-1 на полігоні біля Зернового та 5 ББМ (невстановленого типу) біля н.п.Бойковське (колишнє Тельманове) - усі у зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року" , - повідомили у місії.

Також було виявлено 4 бронетранспортера (МТ-ЛБ) та один ББМ (типу БМД) у н.п.Кальміуське, а поблизу н.п.Сентяновка - один БМП-1.

Українська правда

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Теми: ДонбасОБСЄМінські угодизброя
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