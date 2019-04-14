15 РДА Київщини публікують агітацію за Порошенка – "ОПОРА"

На офіційних сайтах 15 райдержадміністрацій Київщини опубліковані матеріали з ознаками передвиборної агітації на користь чинного президента Петра Порошенка.

Про це заявляє у неділю громадянська мережа "ОПОРА".

"У 15 з 25 райдержадміністрацій області на офіційних сайтах розміщені новини агітаційного характеру, на окремих сайтах таких публікацій декілька. Йдеться про матеріали зі згадками кандидата у президенти та чинного глави держави Петра Порошенка", - повідомляє "ОПОРА".

скріншот публікації із сайту Білоцерківської РДА

Зокрема, на сайтах РДА в період з 8 по 10 квітня розміщена стаття під заголовком "Верховним головнокомандувачем не може бути людина, залежна від наркотиків - президент Порошенко". У публікаціях посилаються на офіційний сайт президента України.

Зазначається, що ця стаття опублікована на сайтах Баришівської, Білоцерківської, Бориспільської, Бородянської, Васильківської, Володарської, Згурівської, Києво-Святошинської, Обухівської, Переяслав-Хмельницької, Поліської, Рокитнянської, Сквирської, Таращанської та Яготинської районних державних адміністрацій.

Крім того, на сайтах окремих районних державних адміністрацій опубліковані й інші статті зі згадками про Порошенка та його участь у другому турі виборів як кандидата, зазначає "ОПОРА".

Так, 8 квітня на сайті Яготинської РДА опублікували статтю "Президент виборцям: Я вас почув. Це сильний стимул проаналізувати помилки і урок на наступні п`ять років".

скріншот публікації із сайту Яготинської РДА

Також 12 квітня на сайті Бориспільської РДА опублікована новина із тезами з виступу президента під час Дванадцятої зустрічі Київського безпекового форуму "Невтомна хвиля: стратегічний вибір України та Заходу", де також присутні ознаки агітації.

скріншот публікації із сайту Бориспільської РДА

"ОПОРА" зазначає, що відповідно до п.4 та п.2 ч.4 ст.3 ЗУ "Про вибори Президента України", рівність прав і умов участі у виборчому процесі забезпечується рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів на пост президента України та забороною втручання у виборчий процес.

Крім того, згідно з ч.3 ст. 3 закону, усі кандидати на пост президента України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. А відповідно до п.2 ч.1 ст. 64 ЗУ "Про вибори Президента України", участь у передвиборній агітації забороняється органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом на пост президента України).