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15 РГА Киевской области публикуют агитацию за Порошенко - "ОПОРА"

Воскресенье, 14 апреля 2019, 21:01
Скриншот ОПОРЫ с сайта Яготинской РГА

На официальных сайтах 15 райгосадминистраций Киевской области опубликованы материалы с признаками предвыборной агитации в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Об этом заявляет в воскресенье гражданская сеть "ОПОРА".

"У 15 из 25 райгосадминистраций области на официальных сайтах размещены новости агитационного характера, на отдельных сайтах таких публикаций несколько. Речь идет о материалах с упоминаниями кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко", - сообщает "ОПОРА".

 
скриншот публикации с сайта Белоцерковской РГА

В частности, на сайтах РГА в период с 8 по 10 апреля размещена статья под заголовком "Верховным главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков - президент Порошенко". В публикациях ссылаются на официальный сайт президента Украины.

Отмечается, что эта статья опубликована на сайтах Барышевской, Белоцерковской, Бориспольской, Бородянской, Васильковской, Володарской, Згуровской, Киево-Святошинской, Обуховской, Переяслав-Хмельницкой, Полесской, Рокитнянской, Сквирской, Таращанской и Яготинской районных государственных администраций.

Кроме того, на сайтах отдельных районных государственных администраций опубликованы и другие статьи с упоминаниями о Порошенко и его участии во втором туре выборов в качестве кандидата, отмечает "ОПОРА".

Так, 8 апреля на сайте Яготинской РГА опубликовали статью "Президент избирателям: Я вас услышал. Это сильный стимул проанализировать ошибки и урок на следующие пять лет".

 
скриншот публикации с сайта Яготинской РГА

Также 12 апреля на сайте Бориспольской РГА опубликована новость с тезисами из выступления президента во время Двенадцатой встречи Киевского форума "Неутомимая волна: стратегический выбор Украины и Запада", где также присутствуют признаки агитации.

 
скриншот публикации с сайта Бориспольской РГА

"ОПОРА" отмечает, что в соответствии с п.4 и п.2 ч.4 ст.3 ЗУ "О выборах Президента Украины", равенство прав и условий участия в избирательном процессе обеспечивается равным и беспристрастным отношением органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, их служебных и должностных лиц к кандидатам на пост президента Украины и запретом вмешательства в избирательный процесс.

Кроме того, согласно ч.3 ст. 3 закона, все кандидаты на пост президента Украины имеют равные права и возможности участвовать в избирательном процессе. А в соответствии с п.2 ч.1 ст. 64 ЗУ "О выборах Президента Украины", участие в предвыборной агитации запрещается органам исполнительной власти, органам власти Автономной Республики Крым и органам местного самоуправления, правоохранительным органам и судам, их должностным и служебным лицам в рабочее время (кроме случаев, когда соответствующее лицо является кандидатом на пост президента Украины).

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ПорошенкоКиевская область
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