На Харківщині горить храм УПЦ МП

У місті Люботин на Харківщині горить Миколаївський храм УПЦ МП.

Про це повідомляє UA:Харків із посиланням на речника обласного управління ДСНС Ігоря Лупандіна.

За його словами, повідомлення про займання у храмі рятувальники отримали о 18:10. За попередніми даними, площа пожежі — 120 кв. м.

Станом на 19:40 рятувальники зупинили розповсюдження вогню. За словами Лупандіна, попередніх версій про причини займання зараз немає.

"Коли приїхали наші підрозділи, храм був зачинений, служба закінчилася в 15:30. До лікарів швидкої допомоги ніхто не звертався. Вже пожежа локалізована, йде частково горіння деяких дерев’яних елементів", — сказав Лупандін.

Під час пожежі у храмі обвалився дерев’яний купол. Цей момент очевидці відзняли на відео.

Станом на 20:20 рятувальники продовжували гасити пожежу у Миколаївському храмі.