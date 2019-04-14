На Харьковщине горит храм УПЦ МП

813 просмотров 813 просмотров
Воскресенье, 14 апреля 2019, 22:58

В городе Люботин Харьковской области горит Николаевский храм УПЦ МП.

Об этом сообщает UA:Харьков со ссылкой на представителя областного управления ГСЧС Игоря Лупандина.

 

По его словам, сообщение о возгорании в храме спасатели получили в 18:10. По предварительным данным, площадь пожара - 120 кв. м.

По состоянию на 19:40 спасатели остановили распространение огня. По словам Лупандина, предварительных версий о причинах возгорания сейчас нет.

"Когда приехали наши подразделения, храм был закрыт, служба закончилась в 15:30. К врачам скорой помощи никто не обращался. Уже пожар локализован, идет частично горение некоторых деревянных элементов", - сказал Лупандин.

Во время пожара в храме обвалился деревянный купол. Этот момент очевидцы засняли на видео.

По состоянию на 20:20 спасатели продолжали тушить пожар в Николаевском храме.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
15 РГА Киевской области публикуют агитацию за Порошенко - "ОПОРА"
Гройсман: К парламентским выборам готов
У Зеленского настаивают на дебатах на стадионе 19 апреля
Порошенко зовет Зеленского на ICTV
Все новости
тест

Что вы знаете о сексе и своих эрогенных зонах

Фото

World Press Photo выбрало лучшие фотографии года

мода

Сейчас хайп на спортивное, подтянутое тело

Поиск по сайту
Архив
Весь архів