На Харьковщине горит храм УПЦ МП

В городе Люботин Харьковской области горит Николаевский храм УПЦ МП.

Об этом сообщает UA:Харьков со ссылкой на представителя областного управления ГСЧС Игоря Лупандина.

По его словам, сообщение о возгорании в храме спасатели получили в 18:10. По предварительным данным, площадь пожара - 120 кв. м.

По состоянию на 19:40 спасатели остановили распространение огня. По словам Лупандина, предварительных версий о причинах возгорания сейчас нет.

"Когда приехали наши подразделения, храм был закрыт, служба закончилась в 15:30. К врачам скорой помощи никто не обращался. Уже пожар локализован, идет частично горение некоторых деревянных элементов", - сказал Лупандин.

Во время пожара в храме обвалился деревянный купол. Этот момент очевидцы засняли на видео.

По состоянию на 20:20 спасатели продолжали тушить пожар в Николаевском храме.