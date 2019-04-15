Батько Ассанжа попросив про екстрадицію сина в Австралію
Батько заарештованого в Лондоні засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії домогтися екстрадиції його сина на батьківщину.
Про це він заявив в інтерв'ю австралійській газеті Herald Sun, яке цитує The Guardian.
За словами Шиптона, такий варіант влаштував би усі сторони. Батько Ассанжа додав, що можливість екстрадиції обговорювалась на зустрічі членів Сенату з представниками МЗС Австралії.
Шиптон заявив, що його вразили кадру арешту сина. "Я бачив, як поліцейські тягли його сходами, і він виглядав погано. Мені 74 і я виглядаю краще, ніж він - в його 47", - сказав він.
Перед цим влада Австралії, громадянином якої є Ассанж, заявила, що йому буде надана консульська допомога, але ніякого "особливого ставлення" до нього не буде.
Нагадаємо:
- 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
- Міністерство юстиції США звинуватило засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в змові з Челсі Меннінг з метою зламу секретного урядового комп'ютера, йому загрожує до 5 років тюрми.
- Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.
- Він втік з-під застави у 2012 році, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, яке він заперечував. Пізніше органи юстиції Швеції припинили справу стосовно Ассанжа, проте засновник WikiLeaks попросив про притулок в Еквадору, адже побоюється видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів в матеріалах WikiLeaks.
- Ассанж отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку. Джуліан Ассанж надіслав Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel і The New York Times близько 100 тис. секретних документів про хід війни в Афганістані. Частина документів стосується розстрілу мирних жителів. Після публікації деяких документів вибухнув міжнародний скандал. Ассанж також заявляв, що в його розпорядженні є ще близько 15 тис. секретних документів Пентагону.