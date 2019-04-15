Батько Ассанжа попросив про екстрадицію сина в Австралію

Батько заарештованого в Лондоні засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії домогтися екстрадиції його сина на батьківщину.

Про це він заявив в інтерв'ю австралійській газеті Herald Sun, яке цитує The Guardian.

За словами Шиптона, такий варіант влаштував би усі сторони. Батько Ассанжа додав, що можливість екстрадиції обговорювалась на зустрічі членів Сенату з представниками МЗС Австралії.

Шиптон заявив, що його вразили кадру арешту сина. "Я бачив, як поліцейські тягли його сходами, і він виглядав погано. Мені 74 і я виглядаю краще, ніж він - в його 47", - сказав він.

Перед цим влада Австралії, громадянином якої є Ассанж, заявила, що йому буде надана консульська допомога, але ніякого "особливого ставлення" до нього не буде.

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