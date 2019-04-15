Отец Ассанжа попросил об экстрадиции сына в Австралию

Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину.

Об этом он заявил в интервью австралийской газете Herald Sun, которое цитирует The Guardian.

По словам Шиптона, такой вариант устроил бы все стороны. Отец Ассанжа добавил, что возможность экстрадиции обсуждалась на встрече членов Сената с представителями МИД Австралии.

Шиптон заявил, что его поразили кадра ареста сына. "Я видел, как полицейские тащили его по ступенькам, и он выглядел плохо. Мне 74 и я выгляжу лучше, чем он - в его 47", - сказал он.

Перед этим власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, заявили, что ему будет предоставлена ​​консульская помощь, но никакого "особого отношения" к нему не будет.

Напомним: