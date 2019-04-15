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Отец Ассанжа попросил об экстрадиции сына в Австралию

Понедельник, 15 апреля 2019, 00:30

Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину.

Об этом он заявил в интервью австралийской газете Herald Sun, которое цитирует The Guardian.

По словам Шиптона, такой вариант устроил бы все стороны. Отец Ассанжа добавил, что возможность экстрадиции обсуждалась на встрече членов Сената с представителями МИД Австралии.

Шиптон заявил, что его поразили кадра ареста сына. "Я видел, как полицейские тащили его по ступенькам, и он выглядел плохо. Мне 74 и я выгляжу лучше, чем он - в его 47", - сказал он.

Перед этим власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, заявили, что ему будет предоставлена ​​консульская помощь, но никакого "особого отношения" к нему не будет.

Напомним: 

  • 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
  • Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
  • Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с Челси Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
  • Он сбежал из-под залога в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицал. Позже органы юстиции Швеции прекратили дело в отношении Ассанжа, однако основатель WikiLeaks попросил об убежище в Эквадоре, поскольку опасается выдачи властям США, где ему грозит пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов в материалах WikiLeaks.
  • Ассанж получил широкое внимание общественности в связи с публикацией WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Джулиан Ассанж прислал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал. Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.

Темы: Австралия
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