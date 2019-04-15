Отец Ассанжа попросил об экстрадиции сына в Австралию

786 просмотров
Понедельник, 15 апреля 2019, 00:30

Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину.

Об этом он заявил в интервью австралийской газете Herald Sun, которое цитирует The Guardian.

По словам Шиптона, такой вариант устроил бы все стороны. Отец Ассанжа добавил, что возможность экстрадиции обсуждалась на встрече членов Сената с представителями МИД Австралии.

Шиптон заявил, что его поразили кадра ареста сына. "Я видел, как полицейские тащили его по ступенькам, и он выглядел плохо. Мне 74 и я выгляжу лучше, чем он - в его 47", - сказал он.

Перед этим власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, заявили, что ему будет предоставлена ​​консульская помощь, но никакого "особого отношения" к нему не будет.

Напомним: 

  • 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
  • Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
  • Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с Челси Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
  • Он сбежал из-под залога в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицал. Позже органы юстиции Швеции прекратили дело в отношении Ассанжа, однако основатель WikiLeaks попросил об убежище в Эквадоре, поскольку опасается выдачи властям США, где ему грозит пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов в материалах WikiLeaks.
  • Ассанж получил широкое внимание общественности в связи с публикацией WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Джулиан Ассанж прислал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал. Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Австралия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Первый участок за границей начал выбирать президента 30 марта 2019, 23:11
Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ по MH17 27 марта 2019, 10:28
Австралия ввела санкции против семи россиян и трех "лидеров" ОРДЛО 18 марта 2019, 12:26
Все новости
Главные новости
В АП заявили, что не имеют отношения к провокационным бордам с Порошенко
15 РГА Киевской области публикуют агитацию за Порошенко - "ОПОРА"
Гройсман: К парламентским выборам готов
У Зеленского настаивают на дебатах на стадионе 19 апреля
Все новости
Видео

Почему сюсюкаться с детьми полезно

гастро-новости

7 безалкогольных напитков, которые не стыдно выпить взрослому человеку

исследование

Какой он — настоящий васаби

Поиск по сайту
Архив
Весь архів