Отец Ассанжа попросил об экстрадиции сына в Австралию
Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину.
Об этом он заявил в интервью австралийской газете Herald Sun, которое цитирует The Guardian.
По словам Шиптона, такой вариант устроил бы все стороны. Отец Ассанжа добавил, что возможность экстрадиции обсуждалась на встрече членов Сената с представителями МИД Австралии.
Шиптон заявил, что его поразили кадра ареста сына. "Я видел, как полицейские тащили его по ступенькам, и он выглядел плохо. Мне 74 и я выгляжу лучше, чем он - в его 47", - сказал он.
Перед этим власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, заявили, что ему будет предоставлена консульская помощь, но никакого "особого отношения" к нему не будет.
Напомним:
- 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
- Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
- Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с Челси Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
- Он сбежал из-под залога в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицал. Позже органы юстиции Швеции прекратили дело в отношении Ассанжа, однако основатель WikiLeaks попросил об убежище в Эквадоре, поскольку опасается выдачи властям США, где ему грозит пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов в материалах WikiLeaks.
- Ассанж получил широкое внимание общественности в связи с публикацией WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Джулиан Ассанж прислал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал. Ассанж также заявлял, что в его распоряжении есть еще около 15 тыс. секретных документов Пентагона.
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